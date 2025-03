Remo alega 'questões de segurança' e aumenta em R$ 10 preço dos ingressos antecipados; vídeo

Com a confirmação da partida entre Remo e Santa Rosa para este domingo (30), pelas quartas de final do Campeonato Paraense, o Clube do Remo reiniciou a venda de ingressos para o confronto com uma notícia inesperada ao torcedor: um reajuste para quem adquiriu os ingressos antecipadamente.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (24), o clube alega questões internas para aumentar o valor do bilhete.

Confira:

"Por questões de segurança e informações de sistema, todos os ingressos vendidos lá atrás, ou retirados como gratuidade, estão inválidos. Você que comprou, pode vir na sede, a partir da terça-feira (25). Traga seu ingresso físico e faça a troca, lembrando que teve reajuste de R$10", diz o comunicado, que também dá a opção para quem não tem condição de bancar mais um acréscimo no valor.

"Caso não queira, a gente devolve os R$ 30 que você gastou. Jogo importante e que vale a classificação à semifinal", completa. Remo e Santa Rosa jogam neste domingo (30), a partir das 17 horas.