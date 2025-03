Atacante do Remo celebra retorno do Parazão: 'Foi uma notícia maravilhosa'

O retorno do Campeonato Paraense põe fim a uma espera que já durava 17 dias, desde que o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), atendendo o pedido de oito das 12 equipes, resolveu suspender a competição. Após o hiato forçado, os times classificados à fase final comemoram a continuidade e esperam, enfim, resolver para quem vai o troféu deste ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre eles está o Clube do Remo, envolvido diretamente no centro do furacão. O Leão Azul enfrenta o Macaco Prego neste domingo, às 17 horas, no Mangueirão. Nos últimos dias, o time vem passando por uma sequência intensa de treinos sob o comando do técnico Daniel Paulista. Os jogadores, no entanto, já não aguentam mais esperar o retorno da bola.

"Todo jogador de futebol quer jogar. Foi muito importante treinar nesse período, mas queremos jogos oficiais. Foi uma notícia maravilhosa e que no domingo possamos fazer um excelente jogo contra o adversário", diz o atacante Janderson, que vai para o terceiro jogo com a camisa do Remo.

VEJA MAIS

Segundo ele, embora a espera seja algo que incomoda o elenco, o tempo parado foi necessário para alguns ajustes táticos que vinham incomodando e foram responsáveis diretos pelas duas eliminações nas competições nacionais e a derrota na última rodada da primeira fase para o Cametá.

"[Período sem jogos ]Está sendo excelente. Esse tempo de treinamento com uns dias a mais para aprimorar têm sido muito bons, ao lado do Daniel Paulista, que vem colocando método dele para a gente. É muito importante ter esses dias para chegar bem nos jogos e saber o que fazer", acrescenta.

Janderson é mais um homem de ataque que serve ao treinador, como parte do novo arranjo tático proposto pelo comandante. "A minha característica é de velocidade. Eu sempre joguei mais de ponta. Estou me adaptando bem, em alguns momentos estarei de ponta, então eu vejo que estamos com uma formação muito boa e espero me adaptar o mais rápido possível", encerra.