Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Rosa no Parazão; veja valores

O Remo iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Santa Rosa, que ocorre no próximo domingo (30), no estádio Mangueirão, após mais de duas semanas de paralisação do Campeonato Paraense. A partida é válida pelas quartas de final do Parazão.

Para a arquibancada do lado A, o ingresso custa R$ 40. Já o setor de cadeiras está no valor de R$ 80. A torcida azulina pode adquirir as entradas nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou por meio do site IngressoSA.

Vale destacar que sócios-torcedores possuem condições especiais na compra e estudantes têm direito à meia-entrada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) também têm acesso à gratuidade.

Cenário

O confronto será entre o primeiro colocado da primeira fase e o último da zona de classificação. Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Remo manteve os 17 pontos e seguiu líder da tabela, enquanto o Santa Rosa ficou em oitavo lugar.

Vale destacar que tanto o Remo quanto o Santinha estavam sem jogar há vários dias. O Santa Rosa não joga oficialmente desde o dia 2 de março, quando enfrentou o São Francisco na última rodada da primeira fase do Parazão.

Já o Leão Azul está sem entrar em campo para uma partida oficial desde o confronto contra o Criciúma-SC, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, ocorrido no dia 11 de março. Na ocasião, o clube azulino foi eliminado e ficou sem competições na agenda. Com isso, as duas equipes aproveitaram o período para fazer uma preparação mais detalhada e intensa.

Agenda

A partida entre Remo e Santa Rosa ocorre no próximo domingo (30), às 17h, no Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal, além de narração na Rádio Liberal+.

Pontos de venda

Venda online: IngressoSA

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Segunda a sexta-feira - 9h às 18h

Sábado - 9h às 15h

Domingo - 9h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sexta-feira - Horário: 9h às 19h

Sábado - 9h às 17h

Domingo - 9h às 13h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Segunda-feira a sábado - 9h às 21h

Domingo - 09h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

LOJA DO REMO – SHOPPING GRÃO PARÁ

Período de 24/03/2025 a 30/03/2025

Terça a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h às 17h

VENDA DE MEIAS

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Sexta-feira (28/03/2025), a partir das 8h

RETIRADAS: GINÁSIO SERRA FREIRE

Sábado: 29/03/2024

Horário: 9h às 14h