Após amistoso, Santa Rosa foca em jogo decisivo contra o Remo no Parazão: 'No caminho certo'

Com o retorno do Campeonato Paraense, o Santa Rosa se prepara para enfrentar o Remo após mais de duas semanas de paralisação da competição. Por isso, no último sábado (22), o Santinha fez um amistoso preparatório contra o Santa Maria, em Tracuateua, interior do Pará, e venceu o duelo por 4 a 1. Após o jogo, o treinador Thiago Eduardo falou sobre a preparação e a expectativa para o confronto contra o Leão Azul.

"O amistoso foi de grande valia para nós. Pudemos observar alguns conceitos que vínhamos treinando durante a paralisação do campeonato, o que nos dá mais certeza de que estamos no caminho certo. O Santa Rosa vai mais forte para esse jogo contra o Remo. Estamos bem focados e concentrados", afirmou o treinador, que destacou que, durante o período de paralisação, foi possível realizar uma preparação mais intensa.

"Essa próxima semana será bem importante para nós, porque estamos finalizando essa preparação. Conseguimos fazer uma intertemporada de 15 dias, com treinos intensos, e agora é focar nesse confronto contra o Remo", completou Thiago Eduardo.

O Santinha se classificou na última colocação da tabela, com um total de 10 pontos. Na primeira fase do campeonato, o Santa Rosa enfrentou o Remo e perdeu por 1 a 0. Agora, no mata-mata, a equipe tentará surpreender o time azulino, assim como fez contra o Paysandu, na terceira rodada do Parazão, quando conseguiu uma vitória por 2 a 1.

Vale destacar que, neste ano, as quartas de final do Parazão não terão mais duelos de ida e volta, apenas um jogo. Com isso, se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis.

Remo e Santa Rosa se enfrentam no próximo domingo (30), às 17h, no estádio Mangueirão. Quem passar garante vaga na semifinal. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.