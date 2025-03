Atenção! Maior cobrança da semana

Remo nem pensar em decisão nos pênaltis; Paysandu é soberano em momentos decisivos

Em jogo eliminatório, qualquer erro pode custar muito caro. Por isso, a maior cobrança dos técnicos é por atenção absoluta em todos os momentos, principalmente nos lances de bola parada.

Os quatro jogos devem ser muito tensos. Nervos à flor da pele! O controle emocional também será decisivo. Eventual excesso e expulsão também pode resultar em eliminação. Nesse clima de tensão, os líderes tornam-se vitais na função de controlar os ânimos e a atenção dos colegas. No Paysandu, Quintana e Rossi são as principais lideranças. No Capitão Poço, Alexandre.

No Remo, Klaus e Marcelo Rangel são as principais lideranças. No Santa Rosa, Diego Macedo. Na Tuna, Marlon. No Castanhal, Paulo Rangel. No Bragantino, Vinícius. No Águia, Bruno Limão.

O "fantasma" dos pênaltis

Decisão em "pênaltis", domingo, nem pensar! O Remo teria dois adversários: o Santa Rosa em campo e um "fantasma" na memória. O Leão só venceu duas das últimas dez decisões nos tiros livres, e perdeu as últimas seis.

O time atual contribuiu nessa estatística perdendo para o São Raimundo na Copa Verde. O histórico se somaria à importância da classificação para desafiar o emocional dos atletas. E sabendo disso o Santa Rosa fez questão de anunciar que está treinando muito as cobranças de pênalti. O Remo que trate de decidir com bola rolando para não ter que enfrentar o próprio fantasma.

BAIXINHAS

* Ao contrário do rival, o Paysandu venceu as suas cinco últimas decisões em pênaltis, todas na Copa Verde. Duas contra o Remo, uma contra o Princesa do Solimões, uma contra o Vila Nova e a outra contra o Porto Velho.

* Um comparativo dos adversários de Leão e Papão: o Santa Rosa se defende melhor do que ataca e o Capitão Poço ataca melhor do que defende. Pelo menos, era assim até a suspensão do campeonato. Vejamos se os técnicos Thiago Eduardo e Rogerinho Gameleira conseguiram mudança de perfil.

* Diego Macedo, 37 anos, zagueiro e líder do Santa Rosa, era titular do Cuiabá na conquista da Copa Verde em decisão com o Remo, em 2015. Ele comanda o time em campo e se destaca principalmente no jogo aéreo. Está na segunda temporada no Santinha.

* Ju Alagoano, centroavante do Capitão Poço, recebeu investida da Tuna para a Série D. Deve ser transferir tão logo seja fechada a campanha do time pocense. Ju Alagoano tem 28 anos e construiu a carreira em clubes do Nordeste.

* Águia trata o duelo com o Bragantino como autêntica decisão. O time de Marabá está mobilizado para render o máximo em Bragança pela classificação, que pode render acesso à Série D. Nada diferente no Bragantino, que não perde há sete jogos e vai a campo muito bem credenciado.

* Castanhal e Tuna, dois times que vêm tomando muitos gols. Por isso, o Japiim reforçou o sistema defensivo com o zagueiro Magrão e o volante George, ambos ex-Cametá. E a Tuna foi buscar no futebol maranhense o volante Bruno Menezes.

* Os quatro jogos da retomada do Parazão vão ter arbitragem de vídeo. Por isso que a FPF fez uma programação bem distribuída: Paysandu x Capitão Poço hoje às 9 da noite; Bragantino x Águia amanhã às 15 horas; Castanhal x Tuna domingo às 10 horas; Remo x Santa Rosa domingo às 17 horas.