Em jogo de viradas e com 'Lei do ex', Tuna vence o Castanhal nos pênaltis e está na semi do Parazão

Castanhal x Tuna fizeram um dos jogos mais emocionantes do Parazão. Japiim e Águia do Souza empataram em 3 a 3 na manhã deste domingo (30), no CT do Castanhal, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Após a igualdade no tempo normal, a Águia do Souza levou a melhor e conquistou a vaga na semifinal do estadual vencendo por 5 a 4.

Em um jogo bastante movimentado, Castanhal x Tuna fizeram uma partida “lá e cá”, com viradas, reviradas e a famosa “Lei do ex”. No fim, a Lusa levou a melhor nas penalidades e segue viva na luta pelo título do Parazão.

O jogo

A Tuna saiu na frente logo no início da partida, após o árbitro ser chamado pelo VAR e assinalar pênalti em Paranhos. Edgo foi para a cobrança e converteu para Lusa aos 12 minutos da primeira etapa.

Lei do ex

O Castanhal não foi para a cima da Lusa e chegou ao empate também de pênalti, que mais uma vez foi analisado pelo VAR. O atacante Paulo Rangel, que teve passagem pela Tuna, fez valer a “Lei do ex” no CT do Japiim e empatou o jogo aos 46 minutos.

Japiim ligado

Na segunda etapa o Castanhal voltou melhor. A equipe aurinegra iniciou o jogo mais atenta e chegou à virada com Gabriel Vidal, que chutou da entrada da área, o goleiro Lucão vacilou e a bola acabou entrando, mesmo com o goleiro da Lusa tentando tirar. Castanhal 2 a 1.

Virada relâmpago

Mas a Tuna não se entregou. A equipe cruzmaltina virou o jogo em dois minutos. Ronalty foi derrubado na área e mais um pênalti foi assinalado pela arbitragem. Thiago Bagagem cobrou e empatou para a Águia aos 11 minutos. No minuto seguinte, após saída de bola errada do Castanhal, o mesmo Thiago Bagagem recebeu passe na grande área pelo lado esquerdo e só teve o trabalho de tirar do goleiro do Japiim e sair para comemorar. Revirada da Lusa, 3 a 2.

Ele mais uma vez

Quando tudo se encaminhava para uma vitória da Tuna, mais um pênalti no jogo. Depois de um cruzamento na área da Lusa, o VAR chamou o árbitro para um possível toque na mão de um jogador da Tuna. Após análise, o árbitro assinalou o penal e Paulo Rangel mandou para as redes, marcando o terceiro do Castanhal e deixando o placar empatado e levando a decisão da vaga para as penalidades.

Paredão

Nas cobranças de pênaltis brilhou a estrela do goleiro Lucão, da Tuna. Se durante o jogo o Camisa 1 falhou, nas penalidades o arqueiro pegou duas penalidades e garantiu a Lusa nas semifinais por 5 a 4. Agora a Lusa espera o vencedor de Remo x Santa Rosa, que jogam às 17h deste domingo (30), para saber quem irá enfrentar na semifinal. Ao Castanhal resta a disputa da Copa Grão-Pará, que vale uma vaga na Copa do Brasil 2026.