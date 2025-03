Águia de Marabá e Tuna avançam no Parazão e garantem vaga na Série D de 2026

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 ainda não começou, mas o Águia de Marabá e a Tuna Luso já garantiram suas vagas para a edição de 2026. As equipes paraenses também estão classificadas para a disputa desta temporada, que está prevista para começar no dia 12 ou 13 de abril.

As vagas para a Série D foram conquistadas com a campanha no Parazão 2025. As equipes avançaram para a semifinal do Campeonato Paraense e, como Remo e Paysandu já estão na Série B e com divisões para a próxima temporada, o Azulão e a Águia Guerreira se garantem na disputa nacional.

Parazão

Para chegar à semifinal do Parazão, o Águia de Marabá passou pelo Bragantino nas quartas de final. Após um empate de 0 a 0 no tempo normal, o Azulão venceu por 5 a 3 nos pênaltis e avançou no estadual.

Já a Águia Guerreira fez um jogo bem movimentado com o Castanhal, no Ninho do Japiim, neste domingo (30). No tempo regulamentar, as equipes terminaram empatadas por 3 a 3. Nas penalidades máximas, a Tuna levou vantagem e conseguiu a vaga na semifinal com um 5 a 4.

Na semifinal, o Águia de Marabá enfrenta o Paysandu na terça-feira (1º), enquanto a Tuna joga contra o Remo na quarta-feira (2).

Série D

Ao todo, a Série D do Campeonato Brasileiro conta com 64 clubes. Deste total, 60 vagas são distribuídas por meio dos estaduais, e as outras quatro são dos rebaixados da Série C.

Neste ano, o Azulão estreia na competição contra o GAS-RR. Já a Tuna encara o Humaitá-AC. A tabela detalhada do campeonato ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).