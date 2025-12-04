Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026 O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco O Liberal 04.12.25 17h08 Samuel Cândido será o treinador do Santa Rosa no Parazão 2026. (Akira Onuma / OLiberal) O Santa Rosa definiu o nome do novo treinador para a temporada de 2026. Buscando alguém com amplo conhecimento do futebol paraense, o clube de Icoaraci acertou a contratação de Samuel Cândido, de 64 anos. Em 2025, o técnico havia comandado o São Francisco e o Canaã. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Profissional experiente, com trajetória marcada por liderança, compromisso e profundo conhecimento do futebol paraense, Samuel chega para comandar o Macaco Prego em um novo ciclo de evolução e competitividade”, informou o clube em comunicado nas redes sociais. Natural do Rio de Janeiro, Samuel Cândido construiu sua carreira no Pará tanto como jogador quanto como técnico. Foram menos de dez anos dentro de campo — entre Paysandu, Tuna Luso, Sampaio Corrêa e Remo — um período modesto se comparado aos 34 anos de trabalho à beira do gramado. Ao longo desse tempo, inúmeros clubes já contaram com sua experiência. VEJA MAIS Santa Rosa nomeia comissão eleitoral para conduzir eleições do triênio 2026–2029 A comissão eleitoral será composta por três membros e caberá ao grupo coordenar todas as etapas do pleito que escolherá a próxima gestão azulina Remo encaminha contratação de atacante do Santa Rosa para a Série B Leão Azul deve acertar com mais um reforço para a sequência da temporada Sob o comando de Samuel Cândido, São Francisco realiza jogo-treino contra time sub-20 O Leão Santareno trabalhou neste domingo em preparação para o Campeonato Paraense De 2022 para cá, Samuel acumulou longos trabalhos à frente do São Francisco. Já nos segundos semestres das últimas temporadas, alternou entre Canaã e Capitão Poço. Os resultados mais expressivos, porém, vieram com o Leão Santareno: além de manter o time na elite estadual, levou a equipe às quartas de final em 2023 e 2024 e, no ano passado, alcançou a decisão da Copa Grão-Pará. Segundo o clube, Samuel também participará diretamente da formatação do elenco para 2026. "Reconhecido por formar grupos fortes, valorizar atletas da base e implementar um futebol organizado defensivamente e ofensivo, o treinador assume com a missão de elevar ainda mais o nível da equipe nas competições que iremos disputar neste ano", destacou o Santa Rosa. Até o momento, porém, o Macaco Prego anunciou apenas um reforço: o atacante Flavinho, que retorna para sua terceira temporada no Santinha. 