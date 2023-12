Sob o comando de Samuel Cândido, São Francisco realiza jogo-treino contra time sub-20

O São Francisco realizou seu primeiro jogo-treino neste domingo, 24, contra a equipe sub-20. O técnico Samuel Cândido aproveitou o trabalho para testar duas formações e assim segue na montagem do elenco que terá o Campeonato Paraense como principal competição do calendário de 2024.

A partida terminou com o placar de 5 a 1 para o time principal. Samuel utilizou uma formação para cada tempo e fez uma avaliação positiva sobre o desempenho das equipes.

"Gostei do que vi, principalmente no segundo tempo. Apesar de termos apenas uma semana de treinos e apenas dois trabalhos táticos, os atletas souberam desempenhar muito bem o que treinamos. Agora é seguir com os trabalhos após essa parada para o Natal".

SAIBA MAIS



No primeiro tempo, o time principal foi montado com Lino; Guilherme, Pedra, Vitor Siri, Bellete; Wellynton Londres, Emerson, Daniel, Henrique Maciel; Jhon Kemnedy e Lívio. Na segunda etapa, o time titular ficou com a seguinte formação: Gustavo; Ramon, Bruno Costa, Renan, Negueba; Camilo, Diego Borges, André; Café e Edgo.

Depois do jogo-treino, os jogadores foram liberados e retornam na terça-feira (26).