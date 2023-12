Lateral-esquerdo que disputou a Série B está acertado com o Remo, afirma jornalista

O lateral-esquerdo Nathan, de 25 anos, deve ser anunciado em breve como novo reforço do Remo para a Série C de 2024. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo jornalista Renato Manso, do Ceará.

O Núcleo de Esportes buscou o clube para obter um posicionamento oficial sobre a transferência, mas até o momento não obteve retorno.

Apesar de ter defendido o Sport-PE na última temporada, Nathan tem os direitos federativos pertencentes ao Fortaleza-CE. Segundo o jornalista, o atleta não teve o contrato ampliado com o Leão da Ilha e deve defender o Leão Azul em 2024.

Vale destacar que Nathan não teve uma boa temporada em 2023. O jogador iniciou o ano no Athletic-MG, onde disputou sete jogos e marcou um gol. Após o fim do Campeonato Mineiro, o lateral rumou para o Pouso Alegre-MG, atuando em 13 partidas e não balançando as redes. No entanto, o jogador acabou rebaixado, junto com o Pousão, à Série D do Brasileiro.

Após a campanha fracassada na Terceirona, o lateral foi para o Sport-PE, clube que brigava pelo acesso à Série A na Segunda Divisão. Na Ilha do Retiro, Nathan teve poucas oportunidades, disputando apenas três jogos e não marcando gols.

Caso a transferência de Nathan para o Remo se concretize, o jogador será o segundo lateral-esquerdo no elenco azulino. Há algumas semanas, o Leão anunciou o jovem Raimar, de 21 anos, que estava no futebol de Portugal

O Leão Azul já anunciou 13 atletas para 2024. A intenção da diretoria azulina é acertar as contratações de mais quatro ou cinco jogadores, visando o início do Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil, que são as primeiras competições do clube no ano.

Veja os jogadores já contratados pelo Remo

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang

Lateral-direito: Vidal

Lateral-esquerdo: Raimar

Zagueiros: Ícaro, Reniê e Ligger

Volantes: Daniel e Renato Alves

Meias: Camilo e Pavani

Atacantes: Ytalo e Jaderson