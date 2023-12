São Francisco reforça elenco e treina para estreia no Campeonato Paraense; veja

A preparação do São Francisco visando a estreia na Série A do Parazão 2024 continua a todo vapor. Nesta terça-feira (19), os jogadores foram submetidos a avaliação cardiológica, em seguida participaram de treino físico sob o comando dos preparadores Edmilson Prado e Marcelo Leão.

Na segunda parte, houve treino técnico específico em campo reduzido sob o comando do treinador Samuel Cândido e do auxiliar técnico Marajó.

Novidades

O meia Diego Borges, anunciado oficialmente, chegou de São Paulo e já treinou normalmente hoje. O jogador estava na Europa e entre os convites para atuar no Brasil, deu preferência para retornar ao São Francisco e defender o Leão do Tapajós.

"Eu tenho que agradecer ao presidente e à comissão técnica. O motivo do meu retorno é para disputar o Parazão, fazer um grande campeonato, estar perto da minha família e, se Deus quiser, conseguir os objetivos do clube, que são a Copa do Brasil, a Série D e, se tudo der certo, ser campeão paraense. Espero ajudar o São Francisco a ir mais longe", destacou.

O atacante Jhon, que estava com virose, treinou normalmente com o restante da delegação.