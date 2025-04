Remo encaminha contratação de atacante do Santa Rosa para a Série B

O Remo está próximo de fechar mais uma contratação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo reforço deve ser o atacante PH, que pertence ao Santa Rosa. Segundo informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador irá passar por exames médicos na manhã desta quarta-feira (9) e pode assinar com o time azulino até o final da manhã.

O contrato seria de empréstimo até o final da temporada. Vale destacar que a janela de transferências para a Série B encerra nesta sexta-feira (11). Na noite da última terça-feira, o Leão Azul anunciou a contratação do zagueiro Camutanga, que estava no Vitória–BA.

A contratação do jogador teria sido um pedido do técnico Daniel Paulista, que o teria observado na última partida entre o Santinha e o Leão Azul, nas quartas de final do Parazão. Conforme as informações, o volante pode treinar ainda hoje com o elenco azulino e fazer a assinatura do contrato no final da manhã.

Além do clube azulino, Paysandu, Atlético-GO e Amazonas teriam sondado PH. A reportagem entrou em contato com as assessorias do Remo e do Santa Rosa e aguarda retorno.

Quem é PH?

PH tem 23 anos, é natural de Cachoeira do Arari, no Marajó. Este ano, disputou o Campeonato Paraense e a Copa Grão-Pará pelo Santa Rosa.

Foram nove jogos, dois gols marcados e uma assistência. Além dos números, o volante teve um papel fundamental na construção ofensiva da equipe.