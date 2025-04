Remo acerta com zagueiro que estava na Série A do Brasileirão

O Clube do Remo oficializou nesta terça-feira (9) a contratação do zagueiro Camutanga para a sequência da temporada. O defensor de 31 anos, que estava no Vitória, chega ao Baenão com a missão de reforçar o sistema defensivo azulino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagens marcantes por Náutico e Atlético-GO, além de ter defendido o próprio Vitória em 2023, Camutanga traz experiência de Série A e B no currículo. O jogador, inclusive, ganhou notoriedade no Timbu, onde foi peça-chave nas campanhas entre 2018 e 2022, somando mais de 150 jogos com a camisa alvirrubra.

No Leão, Camutanga chega como mais uma aposta para dar solidez à defesa, onde ultimamente Klaus e Reynaldo são os titulares. A diretoria do Remo vinha buscando nomes no mercado que pudessem agregar tanto no aspecto técnico quanto na liderança dentro de campo — e viu no zagueiro o perfil ideal.

A expectativa é que o atleta já se junte ao grupo nos próximos treinos e esteja disponível para o técnico Daniel Paulista em breve.

Ficha do jogador

Nome: Ewerton Páscoa Camutanga

Idade: 31 anos

Posição: Zagueiro

Último clube: Vitória

Clubes anteriores: Auto Esporte, Linense, Ivinhema, CSA, Santa Rita, Bangu, Náutico, Atlético-GO