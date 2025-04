De fora? Meio-campista pode desfalcar o Remo contra o América-MG pela Série B

O Remo voltou de São Paulo (SP) com um ponto na bagagem, após empate por 1 a 1 contra a Ferroviária-SP, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a equipe azulina poderá ter um sério desfalque contra o América-MG, no próximo domingo (13), às 16h, no Mangueirão, em Belém. O volante Jaderson deixou o jogo sentindo dores na coxa e pode não participar do jogo. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal.

Jaderson é uma das referências do Remo em campo e saiu do gramado após disputar uma bola com o adversário e cair do lado de fora do gramado. O jogador sentiu dores na coxa e iniciou o tratamento ainda na Arena Fonte Luminosa. Exames serão realizados para saber a real gravidade da contusão, mas nos bastidores do Estádio Baenão, dão conta que ele está de fora da partida.

No Instagram, Jaderson postou alguns Stories com emoticons tristes e de tempo, além de um vídeo recebendo tratamento na coxa. O jogador é um dos atletas mais constantes do elenco e desempenha a função tanto como marcador, quanto de atacante pela esquerda.

Jaderson está no remo desde o ano passado e foi peça fundamental na conquista do acesso à Série B. Titular absoluto do time na temporada 2024, o volante repete a dose em 2025 e tem cadeira cativa na equipe comandada pelo técnico Daniel Paulista. Neste ano Jaderson esteve em campo em 14 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.