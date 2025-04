Com a janela perto do fim, Remo deve anunciar três jogadores até sexta; veja os nomes

Com a janela de transferência fechando na próxima sexta-feira (11), o Remo corre contra o tempo para reforçar o elenco para a disputa do campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria azulina trata de três contratações e que devem ser anunciadas em breve, sendo um zagueiro, um volante, além de um meia. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal.

O clube já formalizou proposta e aguarda a liberação do Vitória-BA para formalizar a contratação do zagueiro Camutanga, de 31 anos, que pertence ao clube baiano. Com passagens pelo CSA-AL, Náutico-PE, Bangu-RJ e Atlético-GO, o jogador deve pintar no Leão Azul para a sequência da Série B, principal competição do Remo na temporada.

Camutanga está próximo de vestir a Camisa do Remo (Victor Ferreira/EC Vitória)

Além de Camutanga, o Remo tenta a contratação do volante Luan Martins. O jovem de 25 anos foi um dos destaques da Série C do ano passado quando defendeu a Aparecidense-GO. O volante chegou a jogar contra o Remo em Belém na vitória azuilina por 1 a 0. Nessa temporada ele estava atuando pelo Primavera-SP, clube onde jogou 17 partidas e marcou três gols. Além de volante, ele também pode atuar de zagueiro.

Luan Martins está próximo de um acerto com o Remo para esta temproada de 2025 (Wygor Vieira/Aparecidense)

Fechando o “pacote” de possíveis contratações do Leão Azul está o meia Régis, de 32 anos, que atualmente está no Goiás-GO, clube que joga a Série B. Régis possui rodagem pelo futebol brasileiro e já defendeu grandes clubes como Palmeiras-SP, Corinthians-SP, São Paulo-SP, Sport-PE, além e Bahia-BA e Cruzeiro-MG. Na última temporada defendeu o Goiás, onde atuou em 17 jogos. Neste ano o meia esteve em campo em 10 oportunidades pelo Esmeraldino e balançou a rede uma vez.

Meia Régis está na "mira" do Remo para a Série B (Rosiron Rodrigues / Goiás EC)