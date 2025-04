Após críticas, relembre as vezes que a camisa do Remo foi eleita uma das mais bonitas do mundo

Após o uniforme de viagem do Remo ter sido duramente criticado por torcedores nas redes sociais, o Núcleo de Esportes do O Liberal resolveu relembrar às vezes que a camisa do clube foi eleita uma das mais bonitas do mundo e do Brasil. O manto azulino já foi eleito um dos mais bonitos do futebol mundial e já desbancou uniformes de times europeus como Barcelona e Manchester United.

Em 2014, o site Goal incluiu a camisa do Remo entre as 10 mais bonitas do mundo na temporada, ocupando a 9ª posição. Naquele ano, o Coritiba-PR ficou na 6ª colocação, sendo o único brasileiro a superar o Remo no ranking global.

Uniforme eleito como um dos mais bonitos do futebol mundial, ocupando a 9ª posição em um ranking global em 2014, segundo o site Goal. (Divulgação/Umbro)

No ano de 2019, o site OneFootball destacou a camisa "Leão de Pedra" como uma das comemorativas mais bonitas do mundo. Essa edição especial fazia alusão ao Estádio Evandro Almeida, o Baenão, e foi comparada a uniformes de clubes como Manchester United, Madureira e Barcelona, que também lançaram camisas comemorativas na época.

Camisa comemorativa "Leão de Pedra" foi destacada pelo site OneFootball como uma das mais bonitas do mundo em 2019 (Foto: Divulgação)

Em 2020, a camisa do Remo venceu uma eleição realizada nas redes sociais do TNT Esportes, superando clubes como Corinthians, Bahia, Fluminense e Ceará. Com mais de 900 mil votos totais, o clube paraense bateu o Vozão na grande final.

A mais recente conquista foi em 2022, quando o Remo conquistou o título de uniforme mais bonito do Brasil ao superar o Paysandu na disputa das “Recopa das Camisas". Em votação popular realizada pela TNT Sports, a camisa que vestiu o Leão na campanha do acesso em 2020 foi preferida em relação ao uniforme bicolor da temporada 2022 dos bicolores.

Remo vence a Recopa das Camisas (Divulgação/ Instagram TNT Sports)