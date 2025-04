Janela extra encerra na sexta (11): Remo e Paysandu ainda podem contratar

A janela extra de transferências, autorizada pela CBF para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais neste primeiro trimestre, se encerra na próxima sexta-feira (11) e Remo e Paysandu ainda podem se reforçar até lá. Após essa data, os rivais só poderão contratar a partir de junho, quando o mercado reabre.

A regra, válida para clubes das Séries A, B e C, permite contratações entre 10 de março e 11 de abril, contanto que os atletas tenham sido inscritos por algum clube em torneios estaduais neste ano e estejam sem vínculo após o fim das competições. É uma alternativa criada pela CBF justamente para evitar que jogadores fiquem parados após defender equipes sem calendário nacional.

Com isso, a dupla Re-Pa ganhou um mês a mais para buscar reforços, corrigir rumos e qualificar os elencos para a longa e exigente disputa da Segundona. O Papão foi o time que mais aproveitou o período extra. Os volantes André Lima e Dudu Vieira e o lateral esquerdo Reverson chegaram e já treinam com o plantel. O Leão, por sua vez, foi mais comedido e anunciou uma única contratação neste período: a do volante Caio Vinicius, que já chegou com status de titular e marcando gol.

Quem Chegou

Contando todo o período de janela, entre novembro do ano passado e o início de abril, Remo e Paysandu contrataram 33 atletas no total — sendo 18 reforços no Baenão e 15 na Curuzu. Confira quem veio:

Paysandu

Goleiros: Alisson*

Laterais-esquerdos: PK, Reverson

Zagueiro: Joaquín Novillo

Volantes: André Lima, Dudu Vieira, Espinoza, Ramon Martinez

Meias: Delvalle, Giovanni, Matheus Vargas

Atacantes: Benítez, Cavalleri, Marcelinho, Rossi

*Alisson teve a saída anunciada no último dia 2. O clube está em vias de fechar com Gabriel Mesquita, ex-Guarani, para assumir a meta alviceleste.

Remo

Goleiro: Ygor Vinhas

Laterais: Marcelinho (dir.), Alan Rodríguez (esq.)

Zagueiros: Klaus, Ivan Alvariño, Reynaldo, Lucão

Volantes: Caio Vinícius, Dener, Daniel Cabral

Meias: Pedro Castro, Dodô

Atacantes: Adaílton, Felipe Vizeu, Gabryel, Janderson, Pedro Rocha, Maxwell

Próxima Janela

A partir de 12 de abril, o mercado se fecha e a próxima oportunidade de contratar só virá no dia 2 de junho, com a chamada “janela do Mundial de Clubes”, que durará até o dia 10 de junho.

Essa janela de junho, apesar de curta (apenas 8 dias), poderá ser usada por todos os clubes, mesmo os que não participam do Super Mundial. Depois disso, o mercado volta a abrir somente em 10 de julho, com a segunda janela oficial de transferências, que segue até 2 de setembro.