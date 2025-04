Após empate na estreia da Série B, Remo treina em Campinas antes do retorno à Belém

A estreia azulina na Série B do Campeonato Brasileiro não foi das melhores, mas também não foi frustrante. Jogando fora de casa, o time garantiu o primeiro ponto na competição ao empatar em 1 a 1 com a Ferroviária, na noite do último domingo (6). No próximo final de semana, o time volta a campo, desta vez em Belém, para enfrentar o América-MG.

Com o ponto na bagagem, o elenco acabou aproveitando a viagem para realizar um treino na cidade de Campinas, também no interior paulista. Os atletas que atuaram mais de 90 minutos realizaram apenas um trabalho regenerativo. Já os demais participaram de uma atividade em campo.

Em seguida, a delegação partiu rumo a Belém, desembarcando na capital paraense ainda na noite de segunda-feira. De acordo com a programação repassada pela assessoria do clube, a terça-feira será de folga geral para o elenco, retornando apenas na quarta, sob o comando do técnico Daniel Paulista.

Após a primeira rodada, o time encontra-se na 9ª posição, com um ponto conquistado. Já o América-MG, próximo adversário, saiu-se melhor na rodada inaugural, vencendo o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Independência, ocupando no momento a terceira posição na tábua classificatória. A partida entre Remo e América será no Mangueirão, a partir das 16 horas.