Técnico do Remo lamenta empate com a Ferroviária e diz que time ainda precisa evoluir para a Série B

O Remo estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate. No último domingo (6), o Leão Azul empatou por 1 a 1 com a Ferroviária, na Arena Luminosa, em São Paulo. Apesar de o resultado não ser ruim, o time voltou para casa com um gosto amargo, pois estava vencendo o duelo até os 49 minutos do segundo tempo, quando tomou o gol que deixou tudo igual. Após a partida, o técnico Daniel Paulista falou sobre a performance da equipe, destacou o bom primeiro tempo, mas apontou que o grupo ainda precisa evoluir bastante para a sequência da competição.

"Acho que o jogo nos trouxe uma mistura de sentimentos e eu acho que tem que ser um aprendizado muito grande, principalmente pelo momento que estamos vivendo, que é de reconstrução", afirmou o treinador azulino.

"Nós estamos indo para o meio da temporada, cheguei no clube recentemente e temos que evoluir individualmente e coletivamente. Acho que ainda temos muita margem de crescimento. O primeiro tempo foi bom, a equipe jogou bem, teve boas oportunidades, e a Ferroviária também, o que valorizou a partida. No segundo, começamos melhor, mas caímos de rendimento", analisou Paulista.

Ainda conforme a declaração do técnico, mesmo com a queda no rendimento e dificuldades, o Remo conseguiu controlar o resultado. Além disso, o treinador chamou a atenção para o desgaste dos jogadores durante a partida. Com isso, Daniel precisou fazer todas as substituições para dar mais força à equipe. Contudo, no final, após cobrança de falta, a Ferroviária conseguiu o empate.

"Saímos também com o sentimento de frustração por esse gol, mas temos que aprender com ele para que isso não ocorra. Vamos voltar para Belém com um ponto na sacola para trabalhar durante a semana, evoluir e, no próximo domingo, tentar fazer um jogo mais constante, de regularidade, para tentar buscar a primeira vitória", destacou.

Agora, o próximo compromisso do Leão Azul será no domingo (13), às 16h, contra o América-MG, no Mangueirão.