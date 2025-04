Goleiro do Remo lamenta empate no fim contra a Ferroviária: “Gostinho de derrota”

O empate em 1 a 1 entre Remo e Ferroviária, na noite deste domingo (6), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), teve gosto amargo para os azulinos. Após sair na frente com gol de Felipe Vizeu no primeiro tempo, o Leão sofreu o empate no último lance da estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro 2025, em cabeçada certeira de Carlão. O resultado deixou um sentimento de frustração entre os jogadores e comissão técnica.

Em entrevista para a Rádio Liberal + logo após a partida, o técnico Daniel Paulista reconheceu a boa atuação da equipe, mas lamentou a forma como o resultado escapou. “O time jogou bem, gostei do que vi. Começamos melhor, mas a partir dos 15 foi equilibrando o jogo”, avaliou. “Controlamos bem a partida, saímos no final com sentimento de derrota, mas temos que aprender com isso. Agora é voltar pra Belém, treinar para evoluir e no próximo domingo tentar fazer um jogo mais constante”.

Daniel também reforçou que a equipe ainda está em construção e que os atletas precisam de tempo para evoluir. “Estamos conhecendo os atletas, precisam treinar, evoluir, mas gostei da estreia”, completou.

Também para a Rádio Liberal +, o goleiro Marcelo Rangel, que teve atuação segura e fez defesas importantes ao longo do jogo, também lamentou o gol sofrido nos acréscimos. “O sentimento é de tristeza, porque a gente estava com o jogo praticamente na mão e no último lance acabamos tomando o gol, mas acho que a gente tem que valorizar tudo aquilo que fizemos aqui também”, afirmou.

Rangel destacou os pontos positivos do desempenho azulino, apesar do empate. “Tiveram pontos positivos, a equipe se comportou muito bem, foi um jogo aberto, mas por tomar gol no último lance fica aquele gostinho de derrota. São dois pontos que a gente deixa de levar pra casa”, disse. “Foi uma evolução grande do time. A equipe trabalhou bem a bola, e a cada rodada é manter o mesmo nível de jogo que assim a gente vai estar sempre perto das vitórias”, disse o arqueiro.

O Remo volta a campo no próximo domingo (13), quando enfrenta o América-MG, no Mangueirão, em Belém, pela segunda rodada da Série B.