Meia PH se despede do Santa Rosa e deve disputar a Série B; três clubes estão na disputa

O meia PH está de saída do Santa Rosa após boa campanha no Parazão 2025 e já tem o futuro encaminhado. Em postagem publicada nesta terça-feira (8) no Instagram oficial do clube, o Macaco-prego deixou no ar a possibilidade de o jogador estar a caminho da Série B do Campeonato Brasileiro. O tom afirmativo da publicação levantou especulações. “Em qual time você acha que PH vai jogar a Série B do Brasileiro?”, dizia a legenda, acompanhada de uma foto do atleta.

Segundo apurou a reportagem, o destino de PH deve mesmo ser a segunda divisão nacional. Uma fonte ligada ao clube confirmou que três equipes da Série B demonstraram interesse no jogador, que foi um dos destaques do Santa Rosa no estadual. Os nomes dos clubes são mantidos em sigilo, mas o fato de Remo e Paysandu disputarem a Série B em 2025 faz com que a torcida paraense acompanhe os próximos passos com atenção redobrada.

PH disputou nove partidas no Parazão, marcou dois gols e deu duas assistências. Além dos números, teve papel importante na construção ofensiva da equipe, sendo uma das referências técnicas na campanha que levou o Santa Rosa à segunda fase da competição. Aos 25 anos, o meia vive o melhor momento da carreira e deve aproveitar a vitrine para dar um salto na trajetória profissional.

A negociação ainda não foi anunciada oficialmente, mas nos bastidores o acerto é tratado como questão de tempo. Enquanto isso, o jogador mantém a rotina de treinos individuais e aguarda a definição para se apresentar ao novo clube.