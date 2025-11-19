Santa Rosa nomeia comissão eleitoral para conduzir eleições do triênio 2026–2029 A comissão eleitoral será composta por três membros e caberá ao grupo coordenar todas as etapas do pleito que escolherá a próxima gestão azulina O Liberal 19.11.25 18h42 O Santa Rosa segue os preparativos para as eleições presidenciais no clube. (Vitor Reis / Divulgação Santa Rosa) O Santa Rosa oficializou, nesta quarta-feira (19), a nomeação da comissão responsável por organizar e conduzir o processo eleitoral que definirá a diretoria do clube para o triênio 2026–2029. A portaria foi assinada pelo presidente em exercício, Luiz Omar Cardoso Pinheiro II, com base no artigo 29 do estatuto da instituição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De acordo com o documento, a comissão eleitoral será composta por três membros. O engenheiro Paulo Romano, ex-vice da FPF, assumirá a presidência da comissão. O cargo de vice-presidente ficará com o advogado Diego Rodrigues Farias, enquanto a secretaria será ocupada por Alessandro Silva Penha, administrador. Caberá ao grupo coordenar todas as etapas do pleito que escolherá a próxima gestão do Santinha. VEJA MAIS Santa Rosa contesta arbitragem após eliminação na Copa Grão Pará: 'Fomos prejudicados' Para o clube, o árbitro se equivocou ao expulsar atacante Pecel Santa Rosa demite treinador após segunda derrota consecutiva no Parazão Pedro Chaves estava tendo sua primeira experiência na elite do futebol paraense. Santa Rosa, Remo e outros clubes entrarão no TJD contra aumento de estrangeiros no Parazão Número de atletas de fora do país permitido saltou de cinco para nove A portaria entra em vigor imediatamente após sua publicação e marca o início da fase preparatória para a eleição, prevista para ocorrer ainda nas próximas semanas. O clube, busca fortalecer sua organização interna para os próximos anos, considerando o processo eleitoral um passo fundamental para planejar a temporada de 2026. Com a comissão oficialmente definida, o Santa Rosa inicia a contagem regressiva para mais uma eleição que deverá movimentar bastidores e associados. O pleito definirá quem conduzirá o clube entre 6 de janeiro de 2026 e 4 de janeiro de 2029. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol santa rosa jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19