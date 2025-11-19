Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Santa Rosa nomeia comissão eleitoral para conduzir eleições do triênio 2026–2029

A comissão eleitoral será composta por três membros e caberá ao grupo coordenar todas as etapas do pleito que escolherá a próxima gestão azulina

O Santa Rosa segue os preparativos para as eleições presidenciais no clube. (Vitor Reis / Divulgação Santa Rosa)

O Santa Rosa oficializou, nesta quarta-feira (19), a nomeação da comissão responsável por organizar e conduzir o processo eleitoral que definirá a diretoria do clube para o triênio 2026–2029. A portaria foi assinada pelo presidente em exercício, Luiz Omar Cardoso Pinheiro II, com base no artigo 29 do estatuto da instituição.

De acordo com o documento, a comissão eleitoral será composta por três membros. O engenheiro Paulo Romano, ex-vice da FPF, assumirá a presidência da comissão. O cargo de vice-presidente ficará com o advogado Diego Rodrigues Farias, enquanto a secretaria será ocupada por Alessandro Silva Penha, administrador. Caberá ao grupo coordenar todas as etapas do pleito que escolherá a próxima gestão do Santinha.

A portaria entra em vigor imediatamente após sua publicação e marca o início da fase preparatória para a eleição, prevista para ocorrer ainda nas próximas semanas. O clube, busca fortalecer sua organização interna para os próximos anos, considerando o processo eleitoral um passo fundamental para planejar a temporada de 2026.

Com a comissão oficialmente definida, o Santa Rosa inicia a contagem regressiva para mais uma eleição que deverá movimentar bastidores e associados. O pleito definirá quem conduzirá o clube entre 6 de janeiro de 2026 e 4 de janeiro de 2029.

