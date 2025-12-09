Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio

O Bragantino, clube que havia sido beneficiado pela CBF com R$ 300 mil para reforma do estádio, perdeu o benefício, segundo explica o presidente Cláudio Wagner. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal no congresso técnico do Parazão, realizado nesta terça-feira (9), o mandatário do Tubarão disse que o dono do estádio Diogão, particular, mas que abriga os jogos da equipe, não assinou o termo de compromisso previsto no acordo.

"Esse dinheiro já retornou à CBF. O proprietário do estádio, seu José Diogo, não assinou o termo de compromisso com a Federação. Então, esse recurso nós perdemos. Espero que no próximo ano a gente possa dar entrada e tentar conseguir de novo esse recurso para o estado do Pará", lamenta o presidente.

Em um relatório divulgado nas redes sociais, a Federação vetou a utilização do estádio João Diogo, o Diogão, por não apresentar condições adequadas para a realização de jogos oficiais. Em nota publicada nas redes sociais, o clube lamentou não poder jogar no estádio, que precisaria de obras para poder ser aprovado.

Cláudio Wagner, presidente do Bragantino (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

As obras, caso usassem o recurso destinado pela CBF, não seriam feitas pelo clube, mas sim pela própria Federação Paraense. O clube, segundo Cláudio Wagner, teria a obrigação apenas de indicar as empresas que fariam os serviços, mas os contratos seriam firmados diretamente com a FPF.

"Esse repasse vem da CBF direto para a Federação, e ela ficaria responsável de fazer as obras. Igual está sendo na Tuna. Não é a Tuna quem está fazendo as obras, mas a própria Federação", disse ele, se referindo à Tuna Luso, que também foi agraciada com recursos, estes de R$ 700 mil, da CBF.

Nova casa?

Segundo Cláudio Wagner, o Bragantino deve mandar as partidas do Parazão em Augusto Corrêa, cidade vizinha de Bragança. No entanto, ainda há uma remota possibilidade de o Diogão ser aprovado até o início do estadual. A prefeitura do município, segundo o presidente, está se mobilizando para não tirar da cidade as partidas do Tubarão.

"A diretoria se reuniu e definimos por jogar em Augusto Corrêa. Antes disso, falamos com o prefeito de Bragança, que pediu um tempo para ver se ele conseguia liberar o Diogão trocando o gramado, no tempo hábil. Nós achamos que não vai conseguir, mas demos o crédito para o prefeito. Se trocar o gramado, fizer as melhorias que precisa, de certeza o Bragantino mantém o jogo lá. Se não, a Federação com certeza não vai liberar. E aí vamos ter que ir para Augusto Corrêa", finaliza.

