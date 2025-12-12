Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão

A confraternização de fim de ano do programa Sabadou com Virginia, do SBT, gerou tumulto na última quarta-feira (10). A apresentadora Virginia Fonseca deixou o evento antes do previsto, causando uma série de reclamações de fornecedores que prestaram serviços para a festa.

Profissionais envolvidos alegam descumprimento de acordos de permuta. Segundo relatos, muitos esperavam gravar vídeos e tirar fotos com Virginia como contrapartida. A apresentadora, no entanto, saiu após cerca de uma hora, sem cumprir o combinado, gerando insatisfação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram discussões entre fornecedores e organizadores. O DJ Fernando Amaury relatou sua versão da confusão, afirmando que Virginia teria prometido fotos e vídeos após um tempo em sua mesa, o que não ocorreu.

Fornecedores relatam quebra de acordo

De acordo com o DJ, a apresentadora chegou com amigos, permaneceu sentada durante parte do evento e saiu com sua equipe. Ele afirmou que ela "foi embora sem falar com ninguém", o que "revoltou" os presentes. Um fornecedor expressou que uma foto simples teria evitado o problema.

Outra pessoa presente lamentou o investimento financeiro para a festa. "Todo mundo gastou um dinheiro que não tem para essa festa acontecer", disse um dos profissionais que estava no local do evento.

Equipe de Virginia e SBT se manifestam sobre a polêmica

A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca informou ao Estadão que a apresentadora "não participou da negociação ou da organização do evento". Esta declaração busca isentar Virginia de responsabilidade direta sobre os acordos com os fornecedores.

O SBT, por sua vez, afirmou que as informações em circulação "não correspondem aos fatos". A emissora garantiu que tudo o que foi acertado pela produção do programa foi "cumprido fielmente".

Segundo a emissora, eventuais promessas aos fornecedores partiram "de forma unilateral" do organizador do evento, sendo de responsabilidade exclusiva dele. O SBT ofereceu duas alternativas: pagamento integral dos serviços ou divulgação gratuita no Instagram do programa.

A emissora lamentou o ocorrido, atribuindo a situação à conduta do organizador, que teria deixado produção e fornecedores sem resposta. O SBT também mencionou ter sido surpreendido pela presença de convidados que não faziam parte da equipe de trabalho.