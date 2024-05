VÍDEO: vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo submerso: 'jamais deixaríamos ele morrer'

O resgate de um cavalo submerso na tragédia do Rio Grande do Sul, feito na última segunda-feira (6/5), viralizou nas redes sociais pela coragem e determinação de quem o salvou: o vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva. No vídeo, ele aparece na água conduzindo o cavalo com uma corda, enquanto é puxado por um jetski. Veja:

Na ocasião, o vice-prefeito, que já foi domador de cavalos, afirmou que as equipes estavam fazendo o resgate de um grupo de pessoas, em uma rua de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, quando avistaram o cavalo se afogando, desnorteado, apenas com o focinho de fora.

"Eu vi o cavalo andando por tudo quanto é lado, estava só com o focinho para fora. Eu pulei na água, para botar uma corda. Botei num 'jet ski' e fui até dar pé para ele. Quando eu voltei, o mais bonito de tudo: o cavalo queria voltar junto. Jamais deixaríamos ele morrer", disse.

A ação resultou em comentários cheios de elogios, o parabenizando pela determinação em ajudar a todos, sem exceção. "Ainda não conheci ninguém mais corajoso, mais coração e com ímpeto de salvar vidas que o meu vice-prefeito. Só posso pedir a Deus que o conserve sempre assim", escreveu um perfil em uma rede social no qual o vídeo foi compartilhado.

O vice-prefeito ficou entre domingo (5) e terça (7) atuando no auxílio às pessoas afetadas.

Tragédia no RS

O mais recente boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou que subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. O estado registra 136 desaparecidos e 374 feridos. Há 232,1 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 67.542 em abrigos e 164.583 desalojados.

O RS tem 425 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,476 milhão de pessoas afetadas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com