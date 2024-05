Inundação no RS: Número de mortos sobe para 107; mais de 1 milhão de pessoas já foram afetadas

Subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul (RS), de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil do estado, desta quinta-feira (9). A atualização ainda aponta que há 136 desaparecidos, 374 feridos e um óbito sendo investigado.

São 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). No total, há 232,6 mil pessoas fora de casa. O estado tem 497 municípios, sendo que 428 têm relato de problema relacionado ao temporal. Já foram afetadas 1.482.006 milhão de pessoas.

Na tarde de quarta-feira (8), a capital Porto Alegre voltou a registrar chuva e vento. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de chuva forte e vento acima dos 90 km/h para grande parte do estado. Além disso, há possibilidade de descargas elétricas e queda de granizo.

Em Canoas, mais de 50 mil pessoas vivem em áreas de risco no município e 15 mil foram levadas para um dos 55 abrigos abertos. Um cavalo ficou ilhado em cima do telhado de uma casa. Onze bairros foram evacuados por determinação da prefeitura da cidade, por causa das enchentes.

Em Rio Grande, na Lagoa dos Patos, mais de 200 pessoas estão fora de casa. Ao todo, a cidade tem 223 desalojados e 49 moradores em abrigos. Moradores de Pelotas, na Praia do Laranjal, estão em alerta para deixarem as áreas de risco. Segundo a prefeitura do município, 400 pessoas estão em abrigos. As aulas em escolas municipais foram suspensas até esta sexta-feira (10.05).

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)