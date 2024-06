O maior município do Brasil fica no Pará; veja qual é

Embora muitos pensem no Rio de Janeiro e São Paulo quando o assunto é grandes cidades brasileiras, a maior cidade do Brasil em área (Km²) é Altamira, no Pará, com 159.533,328 km². Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022, outras três cidades paraenses também estão entre as dez maiores do país: Oriximiná, com 107.613,838 km²; São Félix do Xingu , com 84.212,958 km² e Almeirim, com 72.954,798 km².

A cidade de Altamira, com 159.533,328 km², é maior do que dez estados brasileiros, além do Distrito Federal. Ainda, a extensão territorial ultrapassa alguns países, como Portugal, Inglaterra, Islândia, Irlanda e Suíça. O imenso município, ponto de partida da emblemática rodovia Transamazônica que corta a cidade em 60 km no sentido leste-oeste, está localizado na mesorregião sudoeste do estado, a 800 km da capital Belém.

Atualmente, é um destino popular para praticantes de pesca e ecoturismo. Esta vasta cidade, situada às margens do rio Xingu, passou a receber um intenso fluxo migratório a partir de 2009, principalmente devido à instalação da hidrelétrica de Belo Monte.

Cidade ou município?

De acordo com o IBGE, o Brasil é formado pela união de 26 estados, com 5.568 municípios e do Distrito Federal. O número total de cidades, na realidade, inclui, além dos 5.568 municípios, a capital Brasília (como uma extensão do Distrito Federal), e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha (PE), totalizando 5.570 cidades.

10 maiores cidades em extensão territorial

As maiores cidades brasileiras podem ser listadas em diversos fatores, como extensão territorial, população e economia. Confira a lista contendo as 10 maiores em extensão de território:

1ª: Altamira (PA): 159.533,328 km²

2ª: Barcelos (AM): 122.461,086 km²

3ª: São Gabriel da Cachoeira (AM): 109.181,245 km²

4ª: Oriximiná (PA): 107.613,838 km²

5ª: Tapauá (AM): 84.946,035 km²

6ª: São Félix do Xingu (PA): 84.212,958 km²

7ª: Atalaia do Norte (AM): 76.435,093 km²

8ª: Almeirim (PA): 72.954,798 km²

9ª: Jutaí (AM): 69.457,415 km²

10ª: Lábrea (AM): 68.262,680 km²

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)