Concurso da Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará tem banca da CETAP; veja as vagas

As inscrições para o concurso público da SEOP estão abertas desde o dia 21/05/2024 e vão até o dia 02/06/2024, com taxas de inscrição que variam entre R$ 50,00 e R$ 80,00. As 31 vagas ofertadas são para o cargo de Assistente Administrativo (11 vagas – nível médio) e para os seguintes cargos de nível superior: Técnico em Gestão Pública – Administração (1 vaga), Técnico em Gestão Pública – Biblioteconomia (1 vaga), Técnico em Gestão Pública – Ciências Econômicas (3 vagas), Técnico em Gestão Pública – Serviço Social (1 vaga), Técnico em Gestão de Obras Públicas – Arquitetura (5 vagas), Técnico em Gestão de Obras Públicas – Engenharia Civil (6 vagas). Além das vagas de provimento imediato, o edital ainda prevê o cadastro de reserva.

A banca organizadora do certame é o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP e as provas estão previstas para o dia 25/08/2024, com aplicação nas cidades de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

A avaliação consistirá em prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior.

Na prova objetiva, serão aplicadas questões de Língua portuguesa (10 questões), Legislação e ética no serviço público (10 questões), Noções de informática (10 questões), Conhecimentos específicos (20 questões).

Para auxiliar os concurseiros que vão fazer o concurso da SEOP-PA, a coluna entrevistou o Professor de Língua Portuguesa e Redação, Celso Flexa, que trouxe orientações importantes para melhorar o desempenho nas duas disciplinas deste concurso. Ele destacou o seguinte:

1 - A CETAP é muito gramatiqueira, por isso é necessário que o candidato domine a parte de sintaxe, principalmente regência, crase, pontuação e concordância.

2 - Na Redação, os temas de redação usados pela CETAP são sempre voltados para a qualidade no atendimento ao público e na qualidade do serviço administrativo. Quase sempre, usa as ferramentas da administração - SWOT e PDCA - por exemplo.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos