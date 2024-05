País tem cerca de 40 mil vagas em concursos, inclusive no Pará; confira

Cerca de 40 mil vagas estão abertas em concursos públicos para todo o país, em órgãos federais, estaduais e municipais. As seleções envolvem cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior para diversas atuações e áreas do conhecimento.

Alguns desses certames oferecem salários altos e são para entidades localizadas no Norte e Nordeste. Um exemplo é o do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), com remuneração que varia de R$ 7.015,71 a R$ 9.561,76 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Das 91 vagas em cargos de nível superior, a maior parte é para assistente de trânsito (63), seguido de agente de autoridade de trânsito (12), examinador de trânsito (9), engenheiro civil (2), analista de trânsito (2), analista de sistema (1), contador (1) e pedagogo (1). As inscrições vão até esta quinta-feira (23).

Há ainda duas seleções da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, no Piauí: uma para a área assistencial em saúde e outra para o setor administrativo. Ao todo, serão preenchidas 4.644 vagas, sendo 643 para contratação imediata e 4.001 para formação de cadastro reserva (CR).

Entre essas oportunidades, 4.249 (614 imediatas e 3.635 CR) são para a área assistencial, enquanto 395 (29 imediatas e 366 CR) para o setor administrativo. Candidatos com ensino médio, técnico e superior podem participar do concurso público, que oferece salários entre R$ 1.412 e R$ 12.199,92. Até hoje (20) é possível se inscrever.

Já o certame do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) oferece 76 vagas, das quais 33 são para servidores técnico-administrativos e 43 para professores. Voltadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, as oportunidades contam com salários que variam de R$ 2.120,30 a R$ 10.481,64, acrescidos de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. As inscrições vão até esta quinta-feira (23).

O concurso da Polícia Científica de Pernambuco preencherá 213 vagas em cargos de nível superior, com salários entre R$ 4.700 e R$ 10.622,86. Há oportunidades para as carreiras de agente de medicina legal (76), médico-legista (60) e perito criminal nas seguintes áreas: ciências biológicas ou biomedicina (18), ciências da computação ou sistemas de informação (12), ciências contábeis (10), química ou química industrial (10), engenharia (9), farmácia (8), física (4), geologia (2), odontologia (2) e medicina veterinária (2). É possível se inscrever até o dia 3 de junho.

Pará

Já no território paraense, também há diversos certames abertos, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), que preencherá 50 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva para 665 postos. Há oportunidades para as carreiras de técnico de controle externo (nível médio) e auditor de controle externo (nível superior), em diversas áreas. Os salários são de R$ 4.603,43 e 9.135,36, respectivamente. As inscrições vão até o dia 14 do mês que vem.

Já a seleção do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) vai preencher até 60 vagas. Voltadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, as carreiras em disputa oferecem salários entre R$ 2.800 e R$ 7 mil, mais auxílio-alimentação e vale-transporte. Além do centro de coordenação-geral, com sede em Brasília (DF), há oportunidades para atuação nas unidades regionais localizadas em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Belém (PA). O órgão é vinculado ao Ministério da Defesa e as inscrições chegam ao fim no dia 29 deste mês.