Edital da SEOP publicado: confira detalhes sobre vagas, salários, data da prova e inscrições

A edição desta terça-feira (14.05), do Diário Oficial do Estado, trouxe o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP), que havia sido anunciado no dia anterior pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. O certame busca preencher 31 vagas para cargos efetivos de nível médio e superior e formar cadastro de reserva no quadro de servidores do órgão.

Confira aqui o edital publicado

Cargos e salários

Para profissionais de nível médio, as oportunidades são para o cargo de Assistente Administrativo. O concurso está ofertando 12 vagas para essa função, sendo uma delas reservada para pessoa com deficiência, com salário de R$ 1.320,00, acrescido de outras vantagens legais. A carga horário é de 30 horas semanais.

Já as vagas de nível superior foram divididas em seis cargos: Técnico em Gestão Pública - Administração (1 vaga); Técnico em Gestão Pública - Biblioteconomia (1 vaga); Técnico em Gestão Pública: Ciências Econômicas (3 vagas); Técnico em Gestão Pública: Serviço Social (1 vaga); Técnico em Gestão de Obras Públicas: Arquitetura (6 vagas) e Técnico em Gestão de Obras Públicas: Engenharia Civil (7 vagas, sendo 1 para pessoa com deficiência). Para esses cargos, é exigido diploma de curso superior na área em questão. A remuneração é de R$ 3.104,35, composto de vencimento base + gratificação de escolaridade, acrescido de outras vantagens legais.

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda (Cetap), do dia 21 de maio a dia 02 de julho. Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 para os cargos de nível médio e de R$ 80,00 para os cargos de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda e pessoas com deficiência podem solicitar a isenção desse valor.

Etapas do concurso

O concurso público da SEOP terá duas etapas, sendo a primeira delas de Avaliação de Conhecimentos, com prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada para todos os cargos de níveis médio e superior. Conforme o cronograma do edital, as provas estão previstas para o dia 25 de agosto. Elas serão realizadas nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

A 2ª Etapa é de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, a ser realizada apenas para os cargos de nível superior.