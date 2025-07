Vagas de emprego: Seap abre seleção para contratar profissionais de diferentes áreas no Pará

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2025 para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O edital foi publicado nesta terça-feira (29) e prevê um total de 49 vagas para atuação em funções técnicas, administrativas e da área da saúde.

As inscrições, que são gratuitas, serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 30 de julho e 4 de agosto de 2025, por meio do site dgp.seap.pa.gov.br/sisp.

Entre os cargos disponíveis, há oportunidades para Analistas em diferentes áreas de formação, como Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Sociais, Enfermagem, Farmácia, Medicina (com e sem especialização em Psiquiatria), Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração e Ciências Contábeis. Também estão previstas vagas para Engenheiro de Segurança do Trabalho, Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente e Auxiliar de Agropecuária, Motorista, Técnico em Enfermagem e Auxiliar Operacional.

A seleção será realizada em quatro etapas: inscrição com anexação de documentos, análise documental e curricular, entrevista e investigação social, incluindo verificação de antecedentes criminais. Todas as fases possuem caráter eliminatório e/ou classificatório.

Para ser contratado, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, estar em pleno gozo dos direitos políticos e não ter sido condenado judicialmente ou administrativamente por infrações que impeçam o exercício em cargo público. Também é necessário apresentar diploma ou certificado compatível com a função pretendida. Para os cargos de nível superior, é exigido registro e regularidade no respectivo Conselho de Classe.

Os valores da remuneração variam de acordo com o nível de escolaridade exigido:

Nível Fundamental : R$ 1.320 de salário base, mais 100% de Gratificação de Risco de Vida e auxílio-alimentação de R$ 1.500, totalizando R$ 4.140 mensais.

Nível Médio : R$ 1.320 de salário base, mais 100% de Gratificação de Risco de Vida, abono salarial de R$ 100 e auxílio-alimentação de R$ 1.500, somando R$ 4.240.

Nível Superior: R$ 1.724,64 de salário base, mais 100% de Gratificação de Risco de Vida, 40% de Gratificação de Escolaridade (R$ 689,86) e auxílio-alimentação de R$ 1.500, o que resulta em R$ 5.639,14 mensais.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado no site da SEAP.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia