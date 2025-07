Caixa Econômica estende validade de concurso público realizado em 2024

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quarta-feira (23/07), a prorrogação da validade do concurso público realizado em 2024 para o cargo de técnico bancário novo. Com a decisão, os candidatos aprovados no certame terão agora até o dia 6 de agosto de 2026 para serem convocados, o que representa uma nova oportunidade para milhares de aprovados que ainda aguardam chamada para ingressar na instituição.

O concurso atraiu mais de 1,2 milhão de inscritos, que disputaram 4.050 vagas oferecidas. Desse total, 4 mil oportunidades foram destinadas ao cargo de técnico bancário, de nível médio, e 50 vagas para cargos de nível superior, como médico do trabalho e engenheiro de segurança.

As provas para a maioria dos candidatos ocorreram em 26 de maio de 2024, com exceção dos inscritos no Rio Grande do Sul, que realizaram o exame em 29 de setembro.

A extensão do prazo de validade é exclusiva para o cargo de técnico bancário novo — tanto na área de atendimento/comercial quanto na de Tecnologia da Informação (TI). Até o momento, segundo relatório de admissões divulgado pela própria Caixa, 2.476 aprovados já foram convocados, sendo:

1.182 para técnico bancário na área de TI;

1.250 para técnico bancário novo (atendimento/comercial);

24 para médico do trabalho;

20 para engenheiro de segurança do trabalho.

Para os cargos de nível superior, a validade do concurso continua até o dia 19 de agosto de 2025, já que a homologação ocorreu posteriormente à dos cargos de nível médio. Até o momento, a Caixa não confirmou se haverá prorrogação também para essa categoria.

A decisão de estender a validade do concurso para técnico bancário foi motivada pela necessidade crescente de reforçar o quadro de pessoal da instituição, especialmente diante do plano de expansão que prevê a abertura de 50 a 60 novas agências em diferentes regiões do país.

Em nota oficial, a Caixa informou que as convocações continuarão ocorrendo mensalmente, respeitando o planejamento estratégico, as necessidades regionais e a disponibilidade orçamentária da instituição.

A Caixa também orienta que os candidatos aprovados acompanhem com frequência os avisos oficiais publicados no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso, para não perderem os prazos e as orientações necessárias para a efetivação da contratação.