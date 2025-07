Com unidades no Pará, Caixa promove leilão de imóveis de até 60% de desconto

Será possível comprar imóveis no Pará através de leilão neste mês de julho. No Pará, os municípios de Altamira, Ananindeua, Arapiranga, Vigia, Belém, Castanhal, Curionópolis, Jacundá, Marituba, Redenção e Tucuruí possuem unidades disponíveis para lance. O imóvel mais barato disponível no estado está localizado em Jacundá no valor de R$ 65.921,81. Já em Belém o lance inicial é de R$ 143.193,80 e, em Ananindeua, R$ 89.739,50. Para acessar todos os imóveis do estado clique aqui

Nos dias 14, 17, 21 e 24 de julho ocorre uma rodada do leilão, no qual terão 35 imóveis disponíveis na região Norte. Já nos dias 18 e 21 de agosto, serão apenas 9. Todos os estados do país, exceto Amapá e Roraima possuem imóveis, sendo o sudeste com a maior quantidade de bens disponíveis para lance e no norte, a menor. Estão disponíveis propriedades residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais.

Para estar apto a participar, é necessário primeiramente fazer o cadastro no site Fidalgo Leilões, e aguardar a confirmação dos seus dados. Após confirmação, busque pelo edital 0028/2025, clique em “habilite-se aqui”, leia e confirme ciência das regras do edital, depois dessa etapa você receberá um e-mail com o passo a passo para cadastro no site da Caixa Econômica.

Não é recomendado utilizar dados sensíveis no cadastro, já que essas informações estarão disponíveis a todos os usuários.

Aos interessados, é possível utilizar o FGTS e financiar o imóvel, a depender das condições do leiloeiro.

Entenda a dinâmica:

O leilão é dividido entre três categorias:

Licitação aberta : modalidade no qual quem fizer o maior lance ganha;

: modalidade no qual quem fizer o maior lance ganha; Primeiro leilão: o item deve ser vendido por valor igual ou maior ao da avaliação;

o item deve ser vendido por valor igual ou maior ao da avaliação; Segundo leilão: após o término do primeiro leilão, o bem pode ser arrematado por um preço menor ao da avaliação, desde que considerado justo.

Confira as datas e porcentagens de desconto (todos iniciam às 10h)

14/07: Primeiro leilão (valor da avaliação do imóvel)

Primeiro leilão (valor da avaliação do imóvel) 17/07: Licitação aberta (até 45% de desconto)

Licitação aberta (até de desconto) 21/07: Segundo leilão (até 40% de desconto)

Segundo leilão (até de desconto) 24/07: Licitação aberta (até 60% de desconto)

Licitação aberta (até de desconto) 18/07: Primeiro leilão (valor da avaliação do imóvel)

Primeiro leilão (valor da avaliação do imóvel) 21/07: Primeira licitação (até 40% de desconto)