Pelo menos 3 concursos na área administrativa têm bancas definidas no Pará

Pelos menos três concursos públicos com vagas para a área administrativa que devem ser realizados no Pará já estão com as bancas organizadoras definidas, última etapa antes da produção e publicação do edital. Um deles é o da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agetran), que deve ofertar 67 vagas, com salários de até R$ 3.436,27. A banca escolhida é a Consulplan.

Este será o primeiro concurso da Agência, para preencher cargos de níveis médio ou técnico e superior. A Agetran exerce funções de planejamento, regulação, operação, controle e fiscalização de outros serviços de transporte público, de competência estadual ou municipal, internos na Região Metropolitana de Belém (RMB).

No caso das vagas de nível superior, o vencimento-base deve ser de R$ 1.909,04, somado à gratificação de escolaridade, na casa dos R$ 1.527,23. Terão chances profissionais que queiram concorrer à função de analista de transporte público, para as áreas de arquitetura (4 vagas), ciências econômicas (2) e engenharias civil (6), elétrica (2), mecânica (2) e de produção (2).

Outro posto para nível superior é mais voltado à área administrativa, de analista de administração e finanças, com chances para a administração (2), serviço social (2) e ciências contábeis (2). Há ainda a ocupação de analista de tecnologia da informação, voltada para profissionais de ciências da computação, tecnologia em processamento de dados, engenharia de softwares ou tecnologia da informação (2).

No nível médio ou técnico, as oportunidades são para controlador de transporte (20) e operador de sistema (8), ambos com remuneração de R$ 1.674,54, além de assistente administrativo (12) e técnico em informática (1), que receberão R$ 1.017,23.

Secretaria abrirá vagas

Também há a previsão de um concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), cuja banca já foi contratada: a Cetap. Devem ser ofertadas 31 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos de técnico em gestão pública, técnico em gestão de infraestrutura e assistente administrativo.

O projeto básico do certame, que tem algumas informações sobre o edital, mostra que as oportunidades são para nível médio e superior, e o quantitativo do cadastro reserva será definido no momento da elaboração do edital.

No nível superior, há dois cargos: o de técnico em gestão pública, voltado para contador (3 vagas+CR), economista (3+CR), arquiteto (1+CR) e engenheiro civil (1+CR); e de técnico em gestão de infraestrutura, para arquitetura e urbanismo (5+CR) e engenharia civil (3+CR). Já para nível médio, há chance para assistente administrativo (12+CR). Os salários iniciais variam de R$ 1.200 a R$ 2.809,37, e as inscrições deverão custar de R$ 50 a R$ 80.

Quanto à seleção, os candidatos devem ser avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, com aplicação nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Já o Banco do Estado do Pará (Banpará) terá um certame cuja banca organizadora também será a Cetap. O quantitativo de vagas e as carreiras ofertadas ainda não foram divulgados. Porém, segundo documento publicado, as oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva serão de nível médio e superior.

Entre as oportunidades, o nível superior deve incluir profissionais de administração, além de advogado, consultor em sistema de informação, contador, economista, engenheiro, engenheiro eletricista, médico do trabalho, técnico nível superior em informática e para suporte. No nível médio, as vagas devem ser para técnico bancário, enquanto no fundamental para auxiliar de serviços gerais. Os salários iniciais, geralmente, variam de R$ 2.471,62 a R$ 9.330,16.

Concursos públicos:

Agência de Transporte Metropolitano do Pará (Agetran)

Salário: Até R$ 3.436,27

Vagas: 67

Inscrições: Não informado

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop)

Salário: Até R$ 2.809,37

Vagas: 31

Inscrições: Não informado

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Salário: Até R$ 9.330,16

Vagas: Não informado

Inscrições: Não informado