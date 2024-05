Edital do TCE-PA: veja as vagas, salários e datas do concurso

O edital do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi publicado nesta quarta-feira, 30/04/2024, com oferta de vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo (nível superior) e Auxiliar Técnico de Controle Externo (nível médio), sendo 45 vagas para Auditor e 5 para Técnico, além do cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas para as seguintes áreas: Auxiliar de Controle Externo – Nível Médio – Sem especialidade (5 vagas) e Auditor de Controle Externo – Nível Superior – Medicina, Ciência de dados, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicação, Gestão Governamental, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Jornalismo, Economia, Administrador de Banco de Dados, Analista de Sistemas, analista de Segurança, Analista de Suporte, Web Design e Ciências Atuariais (45 vagas).

A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas e as inscrições iniciam no dia 06/05/2024 e encerram em 14/06/2024, com taxas que variam de R$ 95,00 a R$ 150,00.

As provas serão aplicadas nos dias 04/08/2024 para os cargos: Auxiliar de Controle Externo, Auditor de Controle Externo – Área de Fiscalização (e suas especialidades) e Área Administrativa (Gestão Governamental) e no dia 11/08/2024 para os cargos: Auditor de Controle Externo – Área Administrativa, Comunicação, Planejamento e Informática (e suas especialidades, exceto Gestão Governamental).

Concurseiro, é hora de estudar!

Direito Processual Civil é disciplina importante nos concursos do Poder Judiciário

O Poder Judiciário tem vários concursos para 2024, com destaque para o edital do TJMA e expectativa de editais para o TRF1 que já tem calendário publicado e TJPA que terá seu último concurso expirando no segundo semestre de 2024. E dentre as disciplinas que costumam ser cobradas para alguns cargos do Poder Judiciário, está o Direito Processual Civil. A matéria é bem específica e técnica e costuma intimidar quem começa a estudar os assuntos.

Para auxiliar os concurseiros que vão estudar Direito Processual Civil, a coluna entrevistou o Professora de DPC, Bernardo Pereira, que trouxe orientações importantes para melhorar seu desempenho na disciplina. Bernardo apontou duas dicas essenciais:

1 - Treinar questões da banca e estudar a “lei seca”, em especial o Código de Processo Civil.

2. Planejar seu estudo conforme o cargo: provas para cargos mais simples cobram mais lei seca, provas para cargos mais complexos cobram mais jurisprudência.

