Covid-19: Norte teve menor cobertura vacinal no 1º trimestre de 2023, aponta PNAD IBGE

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua (PNAD Contínua) Suplemento Covid-19 foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) nesta sexta-feira (24) e indica que a região Norte teve, no primeiro trimestre de 2023, a menor cobertura de vacinação da doença, com 88,2% da população de 5 anos ou mais de idade que tomaram pelo menos uma dose de vacina. Esse percentual representa 15,2 milhões de pessoas nessa faixa na região. A região Sudeste teve 95,9%; Nordeste, 94,0%; Sul, 93,1%; Centro-Oeste, 91,0%, e Norte, 88,2%. Na análise por unidades da Federação, Estado do Pará obteve uma taxa de cobertura vacinal ainda menor que a região Norte, com 87,6% do público pesquisado (5 anos ou mais de idade com pelo menos uma dose tomada), representando 7,1 milhões de paraenses. No período pesquisado, estima-se que 188,3 milhões de pessoas de 5 anos ou mais de idade tenham tomado pelo menos uma dose de vacina contra a doença - 93,9% da população brasileira nessa faixa etária.

O Pará vacinou com pelo menos uma dose da vacina 86% dos homens e 89,3% das mulheres. Por grupo etário, 74,8% das crianças e adolescentes (05 a 17 anos) no estado haviam se vacinado pelo menos uma vez contra o coronavírus e 91,6% dos adultos.

Vacinal

Como informa o IBGE, no Brasil, entre o grupo de pessoas de 5 a 17 anos (crianças e adolescentes), 71,2% estavam com pelo menos o esquema vacinal primário completo (2 doses) de vacinação contra a Covid-19. Entre os adultos (18 anos ou mais), a taxa foi de 92,3%. Portanto, alcançando a meta de cobertura vacinal de 90% no país.

Entre todas as pessoas de 5 anos ou mais de idade no Brasil que tomaram alguma dose de vacina, 58,6% (110,2 milhões de pessoas) disseram ter tomado todas as doses recomendadas até o primeiro trimestre de 2023. A região Sudeste apresentou o maior percentual de pessoas vacinadas com as doses recomendadas (64,5%).O Sul registrou 56,9%; Centro-Oeste, 55,4%; o Nordeste, 55,2%. "Por outro lado, apenas 43,8% (6,6 milhões) das pessoas com 5 anos ou mais de idade da região Norte tomaram o número de doses recomendadas, sendo esse o percentual o menor de todas as regiões do país", aponta da PNAD.

O Pará teve 37,2% das pessoas com 5 anos ou mais que declararam ter tomado todas as doses recomendadas até o momento da entrevista, o que equivalente a 2,6 milhões."No ranking nacional entre todas as unidades da federação, o Pará foi o estado que obteve a segunda menor taxa percentual nesse indicativo, ficando atrás apenas de Roraima, onde 35,5% da população com 5 anos ou mais declarou ter tomado todas as doses recomendadas", é pontuado na pesquisa.

Pessoas não vacinadas

A maioria da população brasileira de 5 anos ou mais de idade se vacinou contra a Covid-19. Mas, 11,2 milhões de pessoas no país nessa faixa etária declararam não o ter feito, correspondendo a 5,6% do grupo considerado. A região Norte obteve a maior taxa percentual de pessoas que não se vacinaram - 11,1% da população (1,9 milhão de pessoas sem nenhuma dose do imunizante). Norte (11,1%), Centro-Oeste (8,5%), Sul (6,3%), Nordeste (5,5%) e Sudeste (3,7%).



A PNAD indica a estimativa de que 55 milhões de pessoas tiveram, pelo menos uma vez, Covid-19 confirmada por teste ou diagnóstico médico até o primeiro trimestre de 2023, significando 27,4% da população de 5 anos ou mais de idade no Brasil. Entre os estados da região Norte, o Pará apresentou a menor taxa percentual (20,5%) de pessoas infectadas, mediante confirmação por teste ou diagnóstico. No comparativo por número absoluto de pessoas infectadas, o Pará possui o resultado mais expressivo entre as unidades da federação da região norte (1,6 milhão de pessoas confirmadas com a doença por teste ou diagnóstico médico).

No levantamento se a pessoa considera que teve a doença em alguma ocasião, sem confirmação por teste ou por diagnóstico médico, quando o critério foi autorrelatado, 20,4 milhões de pessoas de 5 anos ou mais de idade consideram ter tido Covid-19 alguma vez, nessa condição, o que corresponde a 10,2% do total da população dessa faixa etária no país. Entre as regiões, o Norte registrou o maior percentual de pessoas nesse cenário, com 19,6% da população nessa faixa etária com um autodianóstico.

Foi levantado que 89,7% das pesssoas no país, que contraíram ou consideram que teve Covid-19 apresentaram sintomas - entre as pessoas sintomáticas, 4,2% precisaram ser internadas. Acerca da persistência ou surgimento de sintomas 30 dias de confirmação da infecção, 24,7% das pessoas de 18 anos ou mais de idade (adultos) que tiveram ou consideram ter tido a doença apresentarm sintomas após nesse prazo - cerca de 15,3 milhões de pessoas no país. O mais frequentemente citado foi cansaço/fadiga (39,1%). O Pará foi o terceiro estado da região Norte com a maior taxa percentual nesse sentido: 27,8% da população dessa faixa etária (796 mil pessoas).