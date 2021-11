Paysandu pode ganhar quase R$ 1 milhão caso o Goiás vença o Guarani hoje pela Série B

A torcida do Remo está na expectativa do jogo entre CRB-AL x Vitória-BA, mas também a Série B possui um jogo que interessa demais aos torcedores do Paysandu. O confronto entre Guarani-SP x Goiás, que ocorre hoje, às 20h, em Campinas (SP), pode garantir ao Papão uma grana importante.

O duelo entre o alviverde de Campinas e o alviverde de Goiânia (GO) é decisivo para ambas equipes. Os dois clubes lutam pelo acesso para a Série A e estão colados na tabela, com apenas dois pontos separando o Goiás, que é o quarto colocado, do Guarani, que é o sétimo. Mas caso o clube goiano vença, o Papão vai receber R$900 mil do próprio Goiás.

A quantia faz parte do acordo entre Paysandu e Goiás, pelo empréstimo do atacante Nicolas, que deixou o Papão em julho, após constantes investidas do clube Esmeraldino. Nicolas possui contrato com o Paysandu até o final de 2022, porém, com uma multa de R$5 milhões. Como o Paysandu devia salários, premiações e décimo terceiro ao Nicolas, uma compensação financeira foi feita para que ele deixasse a Curuzu.

O Goiás pagou ao Nicolas a dívida do Paysandu no valor de R$200 mil, deu ao clube paraense mais R$200 mil pelo empréstimo, além de ter assumido os salários do atleta na Série B. Além disso, o acerto entre Papão e o clube Esmeraldino prevê o pagamento de R$900 mil ao Papão, caso o Goiás consiga o acesso para a Série A. Para que isso ocorra, basta um triunfo do Goiás diante do Guarani-SP, para o Papão garantir essa “bolada”.

Nicolas, de 32 anos, atuou 26 vezes pelo Goiás nesta Série B, marcou cinco gols e deu duas assistências. Pelo Paysandu, Nicolas ainda é o artilheiro do clube na temporada com seis gols marcados.