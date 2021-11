Com título da Série B, Botafogo iguala Paysandu como um dos maiores campeões da competição

O Botafogo bateu o Brasil-RS no último domingo (21) e conquistou o bicampeonato da Série B com uma rodada de antecedência. Com a conquista, a equipe carioca entrou em um seleto grupo de times com dois títulos da Segundona. Quem faz parte dessa lista é o Paysandu, único clube do estado com dois canecos da segunda divisão.

Além de Botafogo e Paysandu, outros seis times tem dois títulos da Série B. São eles: Bragantino (2019 e 1989), América-MG (2017 e 1997), Palmeiras (2003 e 2013), Goiás (2012 e 1999), Coritiba (2010 e 2007) e Paraná (2000 e 1992).

Além do título deste ano, o Botafogo conquistou a Série B em 2015. Em ambas ocasiões, o Fogão teve destaques paraenses no elenco. Há seis anos, o clube contou com gols do atacante Jobson. Em 2021, foram os passes do meia Marco Antônio que ajudaram na campanha botafoguense.

Já os títulos do Papão foram conquistados em 1991 e 2001. Em ambas ocasiões, o clube paraense decidiu o título em Belém. Em 91, o caneco foi levantado diante do Guarani, no Mangueirão. O feito se repetiu em 2001, quando o Bicola bateu o Avaí, na Curuzu.

Além do Paysandu, outros três clubes paraenses tem títulos nacionais. A Tuna tem dois (Série B de 1985 e Série C de 2005), o Remo tem um (Série C de 2005) e o São Raimundo tem um (Série D de 2009).