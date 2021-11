VÍDEO: Paysandu divulga apresentação de Lecheva e ídolo afirma: 'Quero escrever nova história'

O Paysandu publicou neste sábado (20) um vídeo de apresentação do novo coordenador técnico do clube, Ricardo Lecheva. O ídolo bicolor fez um tour pela sala de troféus do Papão e lembrou um dos maiores títulos da história bicolor: a Copa dos Campeões de 2002.

"Que esses momentos possam voltar. Esse é o sentimento do torcedor e meu também. Vivi muito mais momentos bons no Paysandu do que ruins. Espero viver isso novamente. Agora tenho a oportunidade de fazer uma outra história no Paysandu. Que a gente possa reescrever isso com novas conquistas e sucessos", disse o coordenador.

Como jogador do Paysandu, Lecheva vestiu a camisa do clube entre 2001 e 2005. O ex-meia conquistou o tricampeonato paraense, a Série B, a Copa dos Campeões e a Copa Norte, além de ter feito parte da campanha na Libertadores de 2003. Já como técnico, Lecheva tem o melhor aproveitamento pelo clube nos últimos anos - 64 % dos pontos disputados -, além do acesso à Segundona, em 2012.

Antes de ser chamado para o Paysandu, Lecheva Lechava estava no Amazonas FC, onde comandou 10 jogos e teve cinco vitórias. Além do clube amazonense, Lecheva acumula passagens pela Tuna Luso, Independente de Tucuruí, Castanhal, São Raimundo de Santarém, Ypiranga do Amapá, Fast Club, entre outros.