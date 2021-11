Volante do Paysandu elogia chegada de Lecheva e afirma: 'Motiva para conquistar títulos'

O Paysandu apresentou Lecheva como novo coordenador técnico do clube. Além da torcida, quem também comemorou a chegada de um ídolo do clube foi o volante Jhonnatan. Segundo o atleta, é um incentivo ter uma referência trabalhando junto aos jogadores:

"É alguém que tem história no clube. Eu já conhecia a história dele no Paysandu e acredito que motiva ainda mais e motiva para conquistar títulos, ficar na história assim como ele ficou", disse Jhonnatan.

Copa Verde

De volta aos trabalhos, após um período de folga, o Paysandu aguarda o vencedor de Remo e Manaus para conhecer o adversário na semifinal da Copa Verde. De um lado, há a possibilidade o Re-Pa, contra o maior rival, o Remo. Do outro, a chance da revanche contra o Gavião do Norte, que eliminou o Papão no torneio em 2020. Apesar dos cenários, o volante Jhonnatan afirma não ter preferência:

"A gente vem trabalhando e buscando estar bem preparado. Numa situação como essa não tem como escolher. O Manaus brigou pelo acesso e o Remo vem brigando para se manter na Série B. Temos que nos preparar e fazer nosso melhor para que a gente possa passar por ele [o próximo adversário] nessa semifinal", disse o volante.

O que significa conquistar a Copa Verde?

"Infelizmente a gente não conseguiu o principal objetivo [o acesso na Série C]. Resta para gente a Copa Verde. Se o Paysandu está no campeonato, ele é um forte candidato a conquistar. Duas taças no ano seria importante. Pensando no ano que vem, deixa o clube em uma boa situação na Copa do Brasil".