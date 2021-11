Lecheva estabelece prazo para escolha do executivo do Paysandu: 'Semana que vem'

Com o foco na temporada 2022, o Paysandu apresentou no início da noite desta quinta-feira (18) o novo coordenador técnico do clube, o ídolo Lecheva. O ex-volante concedeu uma coletiva de imprensa para dar detalhes da nova função e sobre o trabalho para 2022. Segundo o dirigente, o Papão já tem um prazo definido para a contratação do executivo de futebol:

"A gente quer até o meio da semana que vem definir o executivo. Temos alguns dados do elenco a analisar para determinar as mudanças. Eu tenho um perfil de profissional, mas preciso entender o perfil da diretoria. Temos nomes para executivos e vamos procurar o melhor profissional para o Paysandu. Depois do executivo vamos procurar um treinador", disse Lecheva.

Sobre quando o Paysandu iniciará o período de contratações tanto de jogadores quanto de dirigentes, Lecheva deixou claro: "Começa a partir de hoje. Vamos tomar a decisão do técnico depois da contratação do executivo. Em relação a atletas, vamos ter nossas indicações, independentemente do executivo", concluiu.