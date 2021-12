Após conquistar cinco títulos, zagueiro Perema se despede do Paysandu: 'Obrigado pelo carinho'

Após cinco temporadas vestindo a camisa bicolor, o zagueiro Perema se despediu do Paysandu nas redes sociais. O jogador agradeceu ao clube alviceleste pelo acolhimento, falou do carinho que possui pela instituição e afirmou que deixa o clube feliz, por ter feito parte da história do Papão.

Aos 29 anos, Perema deixa o Paysandu com cinco títulos no currículo. Foram três Parazões nas temporadas 2017, 2020 e 2021, além de duas conquistas da Copa Verde nos anos de 2016 e 2018. Em sua conta no Instagram, Perema se despediu do Papão, agradecendo à diretoria, torcida e funcionários.

“Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o que mais gosto. Quero agradecer também ao Paysandu pela oportunidade de defender essa camisa por cinco temporadas, essa camisa que tem tantas histórias e conquistas. Muito obrigado, torcedor bicolor, por todo carinho e acolhimento comigo e minha família. Fico feliz em ter feito parte dessa história, foram 173 jogos e 7 gols, em todos tentei fazer o meu melhor, agradeço também aos diretores, funcionários que passaram por esse clube durante esses cinco anos. Grande e forte abraço A.Perema26”, escreveu.

Antes de defender o Paysandu, Perema defendeu as cores do São Francisco de Santarém, além do São Raimundo, fora do Estado jogou pelo Duque de Caxias-RJ e pela Portuguesa-SP.