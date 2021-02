Duas vezes campeão pelo Paysandu, zagueiro recomenda recém-chegados: 'Pressão sempre vai existir'

Após interesse de outros clubes, o zagueiro Perema resolveu permanecer no Paysandu por mais uma temporada. O jogador está em Barcarena (PA) com o elenco bicolor realizando a pré-temporada, após pequena férias. O defensor acredita em um Papão forte e está gostando da renovação feita pelo clube no elenco.

“É uma renovação de elenco boa e necessária, muitos jogadores jovens procurando o seu espaço no futebol, querendo mostrar o seu trabalho e n´´os, como remanescentes, estamos aqui para ajuda-los e consequentemente eles ajudarem o Paysandu”, disse.

PARAZÃO

Perema já foi campeão do Parazão duas vezes vestindo a camisa bicolor e sabe da importância da competição. O zagueiro avaliou a disputa e até citou a Tuna como uma força a mais na briga pelo título.

“A concorrência ainda maior, sabemos que a Tuna é tradição e a cada ano que passa o Parazão vem mais forte e isso é bom para o Estado. Estamos nos preparando da melhor maneira possível, com pouco tempo, mas aproveitando para que elenco chegue preparado para estreia”, falou.

FRUSTRAÇÃO E RECOMEÇO

Nas duas últimas temporadas o Paysandu não conseguiu o principal objetivo, que era a volta à Série B. Foram duas vezes em que o clube paraense “bateu na trave” e isso serve de incentivo para a temporada 2021.

“Quem é remanescente sabe que esses dois últimos anos foram difíceis, por batermos na trave duas vezes, mas estamos trabalhando para que no final comemorarmos o principal objetivo do clube que é o acesso. Pressão ela vai existir sempre, é o Paysandu, time grande e precisamos estar preparados para isso e dar conta do recado”, falou.