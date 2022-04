Zagueiro campeão pelo Paysandu será adversário do Papão e do Leão na Série C

Novo horizontes na carreira do zagueiro Perema. O jogador paraense deixou o Concórdia-SC, após o término do Campeonato Catarinense e acertou com a equipe do Floresta-CE, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que inicia nesta semana e será adversário do Remo e do Paysandu na competição.

Natural de Santarém (PA), Perema vai para mais um desafio na carreira. Após 13 partidas e um gol marcado pelo Concórdia, o jogador vai defender as cores do Floresta, equipe cearense, que está no seu segundo ano consecutivo na disputa da Terceirona. O anúncio foi feio em sua rede social e o zagueiro agradeceu pela nova oportunidade na carreira.

“Me sinto muito feliz e motivado com esse novo desafio, primeiramente quero agradecer a Deus e ao Floresta pela oportunidade, vamos juntos em busca dos nossos objetivos”, escreveu.

No Pará, Perema atuou pelas equipes do São Francisco, Águia de Marabá e Paysandu. No Papão da Curuzu foram cinco temporadas, de 2017 a 2021, com 173 partidas disputadas, três títulos do Campeonato Paraense (2017, 2020 e 2021) além de uma Copa Verde (2018).

A estreia do Floresta na Série C do Brasileiro ocorre neste domingo (10), às 16h, contra o Confiança-Sem no Estádio Ronaldão, na cidade de Pacajús (CE). O confronto diante do Remo está marcado para o dia 29 de maio, em Belém, pela oitava rodada. Já o duelo entre Floresta x Paysandu será na 18ª rodada, no dia 7 de agosto, no Ceará (CE).