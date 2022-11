Remo fecha a contratação do lateral Lucas Mendes que estava disputando a Série B

O Remo anunciou nesta segunda-feira (14), mais uma contratação para a temporada 2023. O Leão fechou com o lateral-direito Lucas Mendes, de 31 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Operário-PR.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Lucas Mendes é baiano da cidade de Feira de Santana (BA) e iniciou no futebol nas categorias de base do Bahia-BA. O jogador atuará pela primeira vez na região Norte do país e falou da expectativa em defender o Remo em 2023.

“As expectativas são as melhores. Muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia. Espero poder contribuir para alcançar os objetivos do clube e dar alegria ao nosso torcedor remista”, disse em entrevista ao site oficial do Leão.

VEJA MAIS

Série B

O jogador estava no Operário-PR nas duas últimas temporadas, inclusive atuou contra o Remo na Série B de 2021, na vitória do clube paranaense por 2 a 1, em Ponta Grossa (PR). Em 2022 esteve em campo pelo Fantasma 35 vezes e marcou dois gols, porém foi rebaixado para a Série C pela equipe alvinegra.

Chegada

Com passagens por vários clubes do Nordeste, São Paulo (SP) e Goiás (GO), Lucas Mendes chega a Belém no mês de dezembro para realizar exames e em seguida iniciar os treinamentos ao comando do técnico azulino Marcelo Cabo.

Contratações

Lucas Mendes foi a terceira contratação anunciada para a temporada 2023. Além do lateral-direito, a diretoria azulina fechou com o volante paraguaio Richard Franco e também o zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu.

Renovações

Além de contratar, o Leão renovou contrato com alguns atletas, como o lateral-esquerdo Leonan, autor do gol do título do Parazão deste ano e o volante Anderson Uchôa, que vai para a terceira temporada no Remo.