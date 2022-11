Remo conversa com atacante Diego Tavares que perdeu pênalti na final da Copa Verde contra o Paysandu

O Remo já contratou cinco jogadores para a temporada 2023. O clube azulino trabalha para fechar com mais alguns atletas e quem está na mira do Leão é atacante Diego Tavares, que jogou a temporada 2022 pelo Vila Nova. A informação foi dada pelo repórter Paulo Massad, da Rádio Band News, de Goiás (GO), e confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube paraense.

As conversas entre Remo e Diego Tavares estão avançadas. O jogador possui interesse de vestir a camisa do Leão Azul na próxima temporada, mas o jogador pediu um tempo à diretoria do Remo para pensar um pouco mais, além de aguardar o término da temporada, já que o jogador estava na disputa da Copa Verde e acabou perdendo uma das penalidades na disputa contra o Paysandu, ficando com o vice-campeonato da competição regional.

O clube azulino já apresentou o projeto para a 2023 e, segundo a fonte interna do Remo, agora só depende do atacante para o negócio ser concretizado. O jogador de 31 anos é natural da cidade de Capitão Leônidas Marques (PR) e realizou 30 partidas pelo Vila Nova neste ano, com dois gols marcados.

Antes do Vila Nova, Diego Tavares já defendeu o Itary-PR, Caldesnse-MG, Paraná-PR, Avaí-SC, além do Botafogo-SP, Fortaleza-CE, São Bento-SP, Figueirense-SC e Inter de Limeira-SP. Até o momento o Remo contratou apenas um atacante para 2023, que foi o Jean Silva, ex-Figueirense e que disputou a Série C deste ano. Além de Jean, o Leão possui no elenco três atacantes da base, Ronald, Pedro Sena e Tiago Mafra.