Remo anuncia a renovação do meia Soares para a temporada 2023; saiba mais

O Remo confirmou a renovação com o meia Soares, na noite de segunda-feira (21), para a temporada 2023. O jogador, de 25 anos, chegou na reta final da Série C do Brasileiro ao Leão, emprestado pelo Atlético-CE. Após o término da Terceirona, Soares foi novamente cedido, dessa vez ao Guarany de Sobral-CE.

Ao site oficial do Remo, Soares comentou sobre o retorno para mais um ano no Estádio do Baenão, para defender o clube azulino: "Feliz e motivado para vestir essa camisa mais uma temporada no Clube do Remo. Espero ajudar o Remo a conseguir os objetivos", disse Soares.

VEJA MAIS

Com a confirmação da continuidade de Soares, o Remo conta agora com 22 atletas no elenco principal azulino para a próxima temporada. O Leão já renovou o contrato de pelo menos sete jogadores, enquanto contratou mais cinco. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.

Assim como o restante do elenco, Soares retorna a Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada, que deve começar na primeira quinzena de dezembro. O Remo visa a preparação para a estreia no Campeonato Paraense de 2023.

Vale lembrar, o Remo está no grupo A do Parazão, ao lado de Itupiranga, Bragantino e Caeté. Já a estreia do Leão, atual campeão do estadual, será no dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda confirmará o local e horário do duelo.

Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2023 pelo portal OLiberal.com.