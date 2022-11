Destaque do Sub-17 do Remo, Kakaroto acerta perguntas em questionário sobre Dragon Ball

Destaque do Parazão Sub-17 pelo Remo, o jovem Alejandro Kakaroto participou de um teste de "auto-conhecimento" com a assessoria do clube nesta quinta-feira (17). O atacante, que teve o nome inspirado no anime Dragon Ball, respondeu algumas perguntas sobre a série e não fez feio. Assista:

Antes do desempenho arrasador no questionário, o atacante, que é filho do ex-jogador Fabrício, que teve passagens marcantes pela dupla Re-Pa, falou sobre a fase atual no Leão Azul. Ele disse que está contente com a repercussão que seu nome tem ganhado na mídia, mas ressalta que o importante é o desempenho dentro das quatro linhas.

"Eu gosto muito do anime (Dragon Ball). É meu desenho preferido. [A repercussão] É uma coisa boa, que me leva pra mídia. Mas o que importa mesmo é o meu trabalho dentro de campo", disse o jovem atacante.

Sobre uma possível convocação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil, mas que é da categoria Sub-20, Kakaroto disse que está confiante. No entanto, ele deixou à cargo do treinador azulino qualquer decisão sobre a ida ou não para a competição.

"A expectativa [sobre a ida à Copa São Paulo] é boa, mas é uma situação que não posso tocar no assunto. Isso é com o treinador. Estou trabalhando pra conseguir essa vaga, mas bora ver", explicou.

Origem do nome

Quem deu detalhes sobre a escolha do nome de Alejandro Kakaroto foi o pai do jovem, o ex-meia Fabrício. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, ele contou que decidiu o nome do filho durante as concentrações antes dos jogos da dupla Re-Pa.

"Tive a sorte de ter cinco filhos e um deles é o Kakaroto, que está fazendo sucesso pelo futebol dele. Quando eu jogava assistia muito o desenho na concentração, pra passar o tempo, pra chegar logo o dia de jogo e fui me apegando ao personagem. Agora, graças a Deus, a carreira dele está dando certo e tenho que torcer pelo sucesso dele dentro de campo", disse.