Fábio Bentes confirma acerto do Remo com mais sete jogadores e afirma: 'elenco 90% fechado'

O Remo tem quase 90% do elenco fechado para a temporada 2023. Pelo menos foi o que afirmou o presidente azulino, Fábio Bentes, ao Núcleo de Esportes de O Liberal. De acordo com o mandatário remista, o clube tem pré-contratos fechados com pelo menos sete atletas. No entanto, questões burocráticas atrapalham o anúncio oficial por parte do time do Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Além dos jogadores anunciados e os que já estavam aqui, temos mais seis ou sete atletas que estão fechados conosco, mas que não podem ser anunciados por questões contratuais. Assim que eles acabarem os acordos com outras equipes, podemos anunciar. Estamos, dessa forma, com um elenco de 80% a 90% fechado, faltando apenas pouças peças para completar, tudo isso a mais de um mês do campeonato [paraense]", disse Bentes.

VEJA MAIS

Segundo Fábio Bentes, esses números tornam o Remo bastante "adiantado" em relação aos riviais no quesito "montagem de elenco" para 2023: "Dentro da programação do clube estamos bem adiantados. Diria até que, entre todos os clubes da nossa divisão, somos o que está mais adiantado na montagem de elenco", afirmou Bentes.

No momento, o elenco azulino tem 18 jogadores confirmados para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou cinco renovações de contrato e assinou com quatro novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.