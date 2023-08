Crise! Presidente do CSA-AL, próximo adversário do Remo na Série C, pede afastamento do cargo

Rafael Tenório, presidente do CSA-AL, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão, informou que vai se afastar do cargo pelos próximos 30 dias. O anúncio foi feito na última segunda-feira (14), um dia depois do empate do Azulão com o Botafogo-PB, pela Terceirona. De acordo com o clube, o caso já foi comunicado ao conselho deliberativo.

A afastamento do clube começou a ser desenhado ainda no gramado do estádio Rei Pelé, em Maceió, após o tropeço do CSA-AL diante do Belo. Em entrevista a uma rádio local, o mandatário do Azulão deu fortes declarações e disse que renunciaria ao cargo. No entanto, de cabeça fria, Rafael decidiu voltar atrás.

"Eu pedi afastamento por 30 dias. Ontem, eu agi como torcedor. Eu quero sempre ver o CSA ganhando. A gente se esforça, cumpre as obrigações, e os resultados não vêm. Como torcedor, eu desabafei. Não vou renunciar, apenas me afastar para refletir um pouco. Já conversei com o presidente do Conselho e apresentei meu pedido de licença", disse o presidente em entrevista ao ge de Alagoas.

A equipe alviazul tem 23 pontos e ocupa o 10º lugar na classificação da Série C, dois pontos atrás do G-8. No domingo (20), às 16h, o clube enfrenta o Remo, no estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada da Terceirona. O jogo terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.